La compagnie aérienne low cost Ryanair renforcera sa base de Lisbonne l’hiver prochain avec 22 nouvelles liaisons, dont celles vers Agadir, Fès, Marrakech et Oujda.

Ainsi, la compagnie inaugurera le 31 octobre quatre rotations hebdomadaires entre Lisbonne et Agadir-Al Massira (lundi, mercredi, vendredi et dimanche), et deux vers Fès-Saïss (jeudi et dimanche). L’aéroport de Marrakech-Menara aura droit à des vols le lundi et le vendredi à partir du 1er novembre, celui d’Oujda-Angads étant desservi le jeudi et le dimanche dès le 31 octobre.

Pour rappeler, Ryanair dessert déjà Agadir et Marrakech au départ de Porto, ses seules routes entre Portugal et Maroc proposées actuellement.