“Nous nous rendrons demain au Maroc pour une visite historique. Nous inaugurerons le bureau de liaison israélien à Rabat et nous visiterons Casablanca. Je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son courage et sa hauteur de vue. Nous travaillerons avec son équipe pour créer une dynamique de coopération économique, touristique et culturelle à la hauteur des relations historiques profondes entre nos deux pays“, a tweeté ce mardi le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid.

“Ce voyage historique est la continuation d’une amitié de longue date”, a-t-il souligné, estimant qu’“il est temps de passer à l’action en matière de politique économique et conclure des accords qui apporteront innovation et opportunités à nos deux pays“.