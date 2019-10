Une Convention d’investissement avec EDITA FOOD INDUSTRIES MOROCCO pour la mise en place, à Berrechid, d’une unité industrielle spécialisée dans l’industrie de la biscuiterie, a été signé par le Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Ce projet nécessitera un investissement de 200 millions de dirhams (MDH) qui permettra la création de plus de 700 emplois directs.

EDITA FOOD INDUSTRIES MOROCCO est une JV entre le groupe DISLOG et la société Egyptienne EDITA FOOD INDUSTRIES opérant dans le secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie industrielle.

Ce partenariat combinera le savoir-faire technique et industriel d’EDITA et l’expertise de DISLOG dans le domaine de la distribution et de la logistique.