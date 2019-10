Un Protocole d’Accord pour l’aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la zone d’accélération industrielle Fès-Meknès a été signé hier à Rabat.

Les signataires de ce protocole d’accord sont les Ministères de l’Industrie, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Aménagement du Territoire, ainsi que la wilaya, le Conseil de la Région et MEDZ.

La Zone d’activité industrielle sera réalisée sur un terrain d’une superficie de 500 ha situé dans la Province de Sefrou.

Ce projet permettra l’émergence d’un nouveau pôle dans le Royaume qui agira comme un ferment du développement industriel de la région Fès-Meknès et qui découle de la vision Royale d’assurer un développement territorial équilibré et pérenne, au service du citoyen et de ses attentes.