Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret portant sur la modification de la quotité du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce texte prévoit l’augmentation de 30% à 135% des droits de douane applicables actuellement au blé tendre, et ce à compter du 1er juin 2019.

Cette augmentation intervient dans un contexte de baisse relative des prix de cette céréale sur le marché mondial. Elle encouragera la commercialisation de la production locale et l’approvisionnement normal du marché intérieur en blé tendre.

A noter que le stock national de blé disponible jusqu’à mi-avril 2019 s’élevait à 17,7 millions de quintaux, ce qui correspond à environ 4,5 mois des besoins des minoteries industrielles.