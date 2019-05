Le Roi Mohammed VI a procédé, à Casablanca, à l’inauguration de la section régionale du Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH), une initiative de nature à donner une nouvelle impulsion aux efforts d’intégration des personnes à besoins spécifiques.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 37 millions de dirhams, ce projet, et à l’instar des Centres régionaux des handicapés de Safi, Marrakech, Oujda et Fès, le nouvel établissement permettra à la région de Casablanca-Settat de disposer d’un espace d’encadrement médical et socio-éducatif des personnes atteintes de déficience physique ou mentale et d’un cadre propice devant fédérer les actions des ONGs et assurer une prise en charge intégrée des personnes cibles.

Edifié sur un terrain de 6 000 m2, le Centre de Casablanca comprend un pôle social, un pôle socio-éducatif, un pôle médico-social, un pôle des sports, un pôle de la formation professionnelle, un pôle hébergement – restauration et un pôle administratif.