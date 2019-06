La Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc (BritCham) participe, les 26 et 27 juin, à l’évènement d’envergure internationale, le Blockchain Summit 2019 à Londres, en compagnie d’une délégation représentant les plus grandes entreprises marocaines.

Reconnu par son contenu inégalé et ses opportunités exceptionnelles, le Blockchain Summit London est l’occasion de mieux appréhender cette technologie, qui permet de sécuriser et d’accélérer les transactions financières et opérationnelles, pour mieux l’utiliser dans le futur, dans des scénarii plus complexes.

De nombreux secteurs d’activités, tels que la finance, l’assurance, la logistique, les services publics ou encore les médias et le divertissement, sont aujourd’hui appelés à inclure ce mode de fonctionnement dans leurs stratégies de développement afin de pouvoir assurer une compétitivité du point de vue technologique.

Cette mission à Londres, pilotée par la BritCham permettra aux décideurs marocains participants de repérer l’ensemble des parties prenantes, de saisir les tenants et aboutissants de la technologie blockchain et d’identifier les enjeux socioéconomiques et réglementaires qui l’impactent.