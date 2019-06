H&S Invest Holding (H&S) et SPE Capital Partners (“SPE Capital”) annoncent la signature d’engagements contractuels pour un investissement en capital de 240 millions de dirhams dans H&S par SPE AIF I, un fond de private equity géré par SPE Capital, officialisant ainsi leur partenariat et concrétisant un rapprochement entamé il y a plusieurs mois.

Le partenariat entre H&S et SPE a pour but de consolider ses opérations et de soutenir le groupe dans son ambitieux plan de croissance. Les fonds seront utilisés en partie pour financer l’augmentation de la capacité de stockage de l’unité logistique ainsi que pour accompagner le développement de l’activité industrielle de production de biscuits, d’huile d’olive et de savon, en collaboration avec des partenaires industriels de renom.

En commentaire à ce nouveau partenariat, M. Belkhayat a annoncé : « Je suis ravi de m’associer à SPE Capital. Au-delà de la qualité de leurs équipes, je suis convaincu que SPE Capital nous aidera à créer de la valeur pour H&S, Dislog Group, ses actionnaires et son management grâce à leur standards élevés en termes de gouvernance d’entreprise. Les fonds seront injectés dans nos activités agro-industrielles et digitales, et permettrons à notre groupe de mener à bien sa transformation en ligne avec la vision 2025 annoncée il y a quelques semaines. Ce partenariat nous apportera l’énergie nécessaire afin de poursuivre notre croissance et d’amorcer un nouveau cycle de développement ».

Nabil Triki, Managing Partner de SPE Capital a ajouté : « H&S est le troisième investissement de notre fonds SPE AIF I que nous avons récemment levé. C’est aussi notre second investissement au Maroc après notre prise de participation en 2015 dans Venezia Ice, le leader de la production et de la commercialisation de glace artisanale. Nous sommes heureux de nous associer avec Moncef pour l’accompagner dans cette nouvelle phase de développement pour H&S et ses filiales. Nous sommes confiants dans la capacité de H&S au cours de prochaines années à faire croître ses activités au Maroc, à s’intégrer davantage dans la chaîne de valeur, et à entamer son développement à l’international ».

La banque d’affaire Burj Finance et le cabinet d’avocats Hilmi Law firm ont accompagné H&S dans cette transaction. SPE Capital a été conseillé par Orema Capital, Deloitte Maroc (due diligence financière), Dentons (due diligence et documentation juridique), et Odéon (due diligence taxe).

La clôture de la transaction sera sujette à la levée des conditions suspensives usuelles et devrait avoir lieu avant la fin du mois de Septembre.

SPE Capital

SPE Capital est un fonds de private equity constitué en 2016 suite à un spin-out de Swicorp, une banque d’investissement leader dans la région. L’équipe de SPE Capital a investi, depuis 2005, plus d’un milliard de dollars en Afrique et au Moyen-Orient et combine plus de 60 ans d’expérience d’investissement dans des sociétés en croissance.

H&S Invest Holding

H&S est une holding fondée en 2005 pour investir dans le groupe Dislog, un acteur intégré leader dans le secteur de la distribution des biens de consommation courante au Maroc.