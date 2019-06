Nexteer Automotive a ouvert sa 27ème usine à Kenitra. Et pour célébrer l’inauguration de sa nouvelle usine, Nexteer Automotive a organisé une cérémonie d’inauguration avec la participation de plusieurs clients, collaborateurs et représentants du gouvernement, y compris le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Les installations de cette usine serviront à la fabrication des systèmes de direction électrique assistée (EPS) ainsi que les systèmes de transmission destinés aux groupes FCA, PSA et Renault-Nissan-Mitsubishi. Nexteer Automotive prévoit ainsi d’embaucher environ 500 personnes d’ici à 2020.

Les équipements fabriqués à l’usine de Kenitra pour le Groupe PSA comprendront des systèmes EPS à pignon simple, des systèmes de direction de qualité supérieure, une spécialité de Nexteer actuellement utilisée dans les véhicules du segment A-C pour des clients tels que BMW et le Groupe PSA. Parmi les systèmes de transmission qui seront également produits dans cette usine, Nexteer fabriquera des demi-arbres pour les nouvelles générations de certains des modèles les plus vendus de FCA, du Groupe PSA et de Renault-Nissan-Mitsubishi.

Pour rappel, la construction de l’usine de Nexteer à Kénitra, d’une superficie de 10 000 m², a débuté au premier trimestre 2018 et a duré neuf mois. Elle est actuellement en cours d’équipement en machines, en préparation au lancement de la production, prévue en septembre 2019.

« Un leader mondial de production de systèmes de direction et de transmission automobile rejoint aujourd’hui le tissu d’équipementiers de classe mondiale qui s’est édifié au Maroc », a souligné M. Moulay Hafid Elalamy. « A travers cette nouvelle implantation, le Royaume localise un nouveau métier à fort contenu technologique contribuant fortement à l’intégration poussée de la chaine de valeur et à la montée en gamme de la filière automobile ». Et d’ajouter que « l’attractivité et la compétitivité de la plateforme automobile se voit renforcée par des projets industriels menés par des équipementiers de renom tels que Nexteer », a déclaré le Ministre Moulay Hafid Elalamy .

Dans la mesure où l’usine de Kénitra continuera à développer son activité et ses programmes dans les années à venir, Nexteer Automotive Morocco recherche activement de nouveaux candidats, en particulier dans les domaines de la qualité, de l’ingénierie produit, de l’exploitation, de la finance, des ressources humaines, de la logistique et de l’informatique. Les candidats intéressés peuvent postuler au niveau du site web officiel de Nexteer : www.nexteer.com/careers