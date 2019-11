Dans le cadre de l’opération d’augmentation decapital de BMCE Bank of Africa réservée à CDC Group plc, ce dernier a déclaré avoir franchi directement à la hausse, le 5 novembre 2019, le seuil de participation de 5% dans le capital de BMCE Bank of Africa et ce, suite à la souscription de 10 723 555 actions BMCE Bank of Africa.

Suite à cette opération d’augmentation de capital, CDC Group plc déclare détenir 10 723 555 actions BMCE bank soit 5,37% du capital de la banque.

A noter que, dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, CDC Group plc déclare envisager d’arrêter ses achats sur la valeur BMCE Bank of Africa et de siéger au conseil d’administration de BMCE Bank of Africa.