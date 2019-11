Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi à Rabat, cinq propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le Conseil a approuvé la nomination de Abdellah El Mahboul au poste de secrétaire général du département de l’Eau et de Hammou Bensaadout en tant que directeur des affaires administratives et financières au même département, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Intérieur, Salmane Belayachi a été nommé directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Casablanca-Settat, alors que Mohamed Ghassan Bouhya est désormais directeur du CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Yassine Al Mousfir, lui, a été nommé directeur du CRI de Marrakceh-Safi, selon le porte-parole du gouvernement