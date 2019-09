L’agence internationale de notation Standard & Poor’s vient d’attribuer le double rating de qualité de crédit et de volatilité ‘Af/S1+’ au fonds monétaire de droit marocain, FCP Capital Monétaire, géré par BMCE Capital Gestion, société de gestion du Groupe BMCE Bank Of Africa. Ma note de crédit ‘Af’ signifie que la qualité de crédit des actifs détenus par le FCP est forte et est comparable aux autres notes de crédit attribuées par S&P à l’international.

Quant à la note ‘S1+’, elle signifie que le fonds affiche une très faible volatilité des rendements comparable à celle d’un portefeuille de Bons du Trésor de courte duration présentant la qualité de crédit la plus élevée sur le marché marocain.