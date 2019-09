Afin d’intensifier les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Luxembourg, une délégation d’affaires d’une cinquantaine d’entreprises luxembourgeoises de divers secteurs, menée par le Vice-Premier ministre et Ministre de l’Economie Etienne Schneider, se rendra à Casablanca et à Tanger du 23 au 26 septembre 2019.

Le programme de cette mission économique officielle, principalement axée autour des secteurs de l’information et de la communication (TIC), de la logistique et du maritime, offre aux opérateurs économiques marocains et luxembourgeois de nombreuses opportunités d’échanges et rencontres ainsi que l’accès aux décideurs et acteurs clés des écosystèmes.