BMCE Capital a organisé, récemment, la première édition de son évènement « Equity Virtual Summit », conjointement avec son partenaire AVIOR. Ce rendez-vous virtuel a été l’occasion de réunir une trentaine de clients investisseurs africains, européens et américains avec les dirigeants d’un large listing de sociétés cotées marocaines et d’Afrique de l’Ouest, indique le pôle Banque d’Affaires de Bank Of Africa- BMCE Group dans un communiqué.

Animées par les analystes de BMCE Capital et d’AVIOR, les rencontres en One-to-One et en groupe ont permis aux participants d’avoir des échanges riches avec les émetteurs et d’identifier des opportunités d’investissement attrayantes. « Cette initiative confirme une fois de plus l’engagement de BMCE Capital à apporter à ses clients un accompagnement personnalisé dans leur démarche d’investissement », fait savoir la même source.