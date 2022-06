Le chiffre d’affaires (CA) global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s’est élevé à 70 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de cette année, en hausse de 15,1% par rapport à fin mars 2021, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution s’explique essentiellement par la bonne orientation des revenus des industries couplée, dans une moindre mesure, au bon comportement du produit net bancaire (PNB) des financières, précise BKGR dans son document « Earnings T1-2022 ».

Dans un contexte de début d’année 2022 marqué par l’augmentation des prix de vente en répercussion de la hausse à l’international des coûts des intrants, le chiffre d’affaires global de la cote industrielle a progressé de 22% à 45,2 MMDH, fait savoir la même source. Cette performance par la hausse des revenus des opérateurs gaziers, notamment TotalEnergies Marketing Maroc (+68% à 4,5 MMDH) qui bénéficie d’un effet prix positif compte tenu de l’évolution du prix du pétrole courant T1-2022 (+69,8% pour le Brent et +69,5% pour le WTI), ainsi que de l’élargissement de son réseau territorial de stations-services (+25 nouveaux points de vente). Cette performance s’explique également par l’augmentation de 122% du CA de Managem à 2,8 MMDH, intégrant la contribution de la mine aurifère de TRI-K en Guinée, (33% du CA au T1-2022), l’amélioration significative de la production argentifère de la mine d’Imiter et de la production de la mine d’or au Soudan, ainsi que la hausse de la parité et des cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits, en particulier le Cobalt et le Cuivre (+64% et +7%) dans un contexte de stabilisation à un niveau élevé des cours des minerais aussi bien précieux que de base.

Elle est due aussi à l’augmentation des ventes de Taqa Morocco de 39% à 2,7 MMDH, suite à la performance opérationnelle bien orientée de l’ensemble des unités et à la progression significative des frais d’énergie consécutivement à l’évolution à la hausse du prix d’achat du charbon sur le marché international (+53,3% à fin mars 2022).

Pour les sociétés financières, la hausse de 5,3% de leur PNB global à 17,7 MMDH est redevable principalement à la progression de 6,4% de la marge d’intérêt à 11,9 MMDH, tirée notamment par BCP (+290 millions de dirhams MDH), Bank of Africa (+208 MDH) et Attijariwafa Bank (+169 MDH) capitalisant vraisemblablement sur un effet volume au moment où le taux débiteur a baissé de 4,44% au T4-2021 à 4,28% au T1-2022.

Elle est redevable aussi à la hausse de 8,9% de la marge sur commissions à 3,3 MMDH, provenant essentiellement d’Attijariwafa Bank, atténuée, toutefois, par le recul de 16,8% du résultat sur opérations de marché à 1,6 MMDH, s’expliquant principalement par la baisse de 35% de ce poste pour BCP en raison de l’impact de la hausse des taux sur le portefeuille de transactions.

Pour ce qui est du CA du secteur assurance & courtage, son amélioration de 1,9% à 6,9 MMDH tient compte de la bonne orientation de l’activité Non-Vie (+5,6% à 5 MMDH) constatée chez l’ensemble des opérateurs cotées, particulièrement pour Saham Assurance (+168 MDH), et de la baisse de 7,8% de la Branche Vie à 1,8 MMDH provenant de Wafa Assurance (-152 MDH) et de Saham Assurance (-14 MDH) vraisemblablement suite à la baisse de l’Epargne.

Au palmarès des plus grands contributeurs, les opérateurs gaziers drainent 24,8% des revenus au 1er trimestre de 2022, suivis par les valeurs minières avec 17,2%, le secteur agroalimentaire & boissons avec 14,6%, les matériaux de construction avec 13%, les institutions bancaires avec 8,9% et les opérateurs d’électricité avec 7,8%.

En séquentiel, les revenus de la cote Boursière ont progressé de 4,8%, comparativement au T4-2021, portés par la bonne dynamique commerciale des Assurances (+54,7%) dont la contribution s’établit à 76% de l’évolution du chiffre d’affaires global, sous l’effet de la saisonnalité relative au renouvellement des primes en début d’année. Pour leur part, les opérateurs gaziers et les sociétés de participations et promotions immobilières drainent conjointement 41% de la croissance des revenus.