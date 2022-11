Dans le cadre de son cycle de conférences et à l’occasion de la mise à jour par BMCE Capital Global Research de son ‘Stock Guide’, BMCE Capital – Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group – a organisé le mardi 15 novembre 2022 un webinaire sous le thème « Quelles opportunités d’investissement en période de crise ?» à destination de ses clients.

Cette conférence animée par les experts de BMCE Capital Global Research et de BMCE Capital Bourse a été l’occasion de présenter une analyse du contexte macroéconomique actuel et de partager des recommandations en matière de stratégie d’investissement en cette période de crise. Le webinaire a permis également de réaliser un focus sur les enjeux, catalyseurs et perspectives de 5 valeurs boursières sélectionnées par le Bureau de Recherche (ATTIJARIWAFA BANK, MARSA MAROC, TAQA MOROCCO, HPS et LABEL’VIE).

Cet évènement virtuel sera décliné au cours des prochaines semaines en Tunisie et en UEMOA, avec des analyses spécifiques de l’environnement et du marché boursier local et ce, en collaboration avec les entités du Pôle BMCE Capital dans ces deux géographies, à savoir BMCE Capital Tunisie et BOA Capital.

A travers cette rencontre virtuelle riche en échanges entre les experts et les invités, BMCE Capital réaffirme son engagement à apporter à ses clients, à travers son Bureau de Recherche, une analyse financière de qualité conforme aux meilleurs standards internationaux.