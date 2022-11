Le Chœur et l’Orchestre Philharmonique du Maroc vous proposent une tournée nationale, du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Rabat, Casablanca et Fès. 45 choristes, 60 musiciens et 4 solistes regroupés se produiront sur scène.

Au programme : le chef d’œuvre du célèbre compositeur italien Rossini : Petite messe solennelle. Cette œuvre initialement écrite pour chœur, solistes, deux pianos et un harmonium, qui fut ensuite retranscrite pour orchestre et chœur.