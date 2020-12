Dans le cadre de son cycle de conférences, BMCE Capital – Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA CIB – a organisé en partenariat avec la BERD et Asafo&Co – le mercredi 9 décembre 2020 un webinaire sous le thème : « Les partenariats publics -privés (PPP) au Maroc, un levier de relance économique et une opportunité pour les secteurs publics et privés ».

Cette conférence en ligne a connu la participation d’experts de renom :

Najat Saher, Adjoint au Directeur au sein de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Houda Lahrech, Principal Banker au sein de la BERD.

Louis Dubois, Partner au sein d’Asafo & Co.

Kamal Htoute, Chef de projet stratégique au sein de l’ONEE.

Ali Skandre, Membre du Directoire de BMCE Capital Conseil.

Cet évènement a permis de présenter les partenariats publics-privés ainsi que d’échanger sur leur développement au Maroc au regard notamment des expériences internationales et sur leur rôle comme levier de relance et opportunité pour les entreprises. Le webinaire fût l’occasion d’un échange riche et interactif entre les experts et les invités.

A travers cette rencontre virtuelle, BMCE Capital réaffirme son souhait d’accompagner activement la relance économique du Royaume dans cette période de crise pandémique, notamment en mobilisant les acteurs institutionnels et les entreprises autour de projets structurants et innovants pour le développement du pays.