Depuis 2014, SUEZ Maroc ne cesse de révolutionner le traitement des déchets au sein du Centre d’Elimination et de Valorisation (CEV) des déchets de la ville de Meknès.

Premier site au Maroc à garantir un traitement exemplaire du lixiviat, le centre s’est doté de la technologie Evalix™, procédé unique à l’échelle du Royaume.

L’Evalix™, breveté par le Groupe SUEZ, sèche les effluents concentrés en utilisant la chaleur issue de la combustion du biogaz. Ce procédé vient compléter et renforcer la station de traitement des lixiviats déjà en place qui se compose d’un bioréacteur à membranes d’ultrafiltration suivi d’une filtration par osmose inverse. Ce nouvel équipement sera alimenté en biogaz via un réseau de captage installé sur la zone d’enfouissement des déchets. Ce réseau permet non seulement de collecter les émissions de gaz qui seront utilisées par la suite par l’Evalix™ mais aussi d’éviter leur échappement dans l’atmosphère et ainsi protéger le milieu environnant.

La station de traitement des lixiviats du CEV de Meknès est adaptée aux spécificités locales. EIle permet de garantir une qualité de traitement conforme avec un rejet en milieu naturel, tout en produisant, à partir du lixiviat, de l’eau utilisable pour l’irrigation.

Le traitement des lixiviats issus des déchets demeure un enjeu de taille pour le Maroc. En effet, les décharges marocaines produisent de grandes quantités de lixiviats à cause de la forte proportion des déchets organiques, lourdement chargés avec des teneurs en sel importantes. Les déchets au Maroc se caractérisent ainsi par un taux d’humidité très élevé (75% contre 30 à 35% en France par exemple). On estime qu’une tonne de déchets produit près de 200 litres de lixiviat. A défaut d’être traité correctement, le lixiviat risque de contaminer les terrains avoisinants, les eaux souterraines et les eaux superficielles.

Pour rappel, SUEZ a conclu en 2014 un contrat de 20 ans avec la commune de Meknès pour la réhabilitation de l’ancienne décharge et la création et l’exploitation d’un centre moderne d’élimination et de valorisation des déchets.

D’une capacité de 330 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an, le centre favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce au captage du biogaz, le tri et recyclage des matériaux, la production de compost ainsi que l’insertion des chiffonniers dans le cadre d’une coopérative de trieurs.

Le CEV de Meknès est un centre novateur qui couvre toutes les communes de la Préfecture de Meknès et allie performance environnementale et sociale au service de l’économie verte et circulaire.