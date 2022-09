BMCE Capital Solutions a annoncé, mercredi, avoir obtenu avec succès sa certification ISAE 3402 type II pour son activité Titres.

« Suite à la conclusion avec succès de son audit de certification mené par le cabinet Mazars Audit & Conseil, BMCE Capital Solutions, filiale du Groupe BMCE Capital, spécialisée dans la conservation des titres et dans la gestion des activités middle et back offices, vient d’obtenir la certification ISAE 3402 type II pour son activité Titres », indique-t-on dans un communiqué.

Cette reconnaissance atteste de la fiabilité et de la qualité du dispositif de contrôle interne de BMCE Capital Solutions, se félicite la Banque, notant qu’à travers cette certification, BMCE Capital Solutions confirme son engagement à fournir en permanence à sa clientèle des services d’excellence aux meilleurs standards en matière de contrôle et de conformité.

Créée en 2015, BMCE Capital Solutions – premier dépositaire à être certifié ISO 9001 V2000 depuis 2002 – a deux missions principales à savoir la gestion des activités de conservation des titres pour le compte de BANK OF AFRICA – BMCE Group et le traitement des activités Middle et Back Offices des Lignes Métiers de BMCE Capital permettant ainsi d’industrialiser les processus, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’upgrader les standards d’exécution et d’améliorer globalement la qualité de service aux clients.

Présente au Maroc, en Tunisie et en UEMOA, BMCE Capital couvre plusieurs activités de la Banque d’Affaires : Salle des Marchés, Gestion d’Actifs, Gestion Privée, Conseil Financier, Private Equity, Intermédiation Boursière, Titrisation, Recherche Financière, Solutions Post-Trade et Real Estate.