Cinq projets d’entreprenariat dans les domaines de l’innovation, de la digitalisation, des énergies renouvelables et du développement durable ont été primés, mardi soir à Rabat, dans le cadre du 2ème festival « Talent entrepreneurs », organisé par le Rotary Club de Rabat.

Le premier prix est ainsi revenu à un projet relatif à la conception et la réalisation d’une machine planteuse, destinée à faciliter la plantation à très grande vitesse de pomme de terres. Ce projet est porté par Aicha Oukkane. Le 2ème prix a été décerné, quant à lui, à un projet de poêle écologique améliorée permettant le chauffage dans les zones montagneuses avec un haut potentiel d’économie de l’énergie, porté par Mustapha Mahni.

Quant au 3ème prix, il a été attribué à « Jodoor Greentech », une startup qui vise à démocratiser l’agriculture dans un environnement contrôlé et ce à travers un système circulaire et des technologies résilientes au changement climatique. Ce projet est initié par Amine Derj et Yassine Mouhcine. Un projet relatif aux ressources humaines « MONRH.MA » de Mounir Chaoui Al Kabir, a reçu le 4ème prix, alors que « TabibWare » de Ismail Alaoui Abdellaoui, une solution digitalisée de gestion de cabinet médical s’est vu décerner le 5ème prix.

Intervenant à cette occasion, Khadija Ezzine, Présidente de Rotary Club de Rabat (District 9010) a souligné que la remise de ces prix s’inscrit dans le cadre d’un processus qui va se poursuivre à travers des actions d’accompagnement de ces jeunes par des mentors chefs d’entreprises, membres du Rotary Club, dans le développement de leurs projets et la création de leurs entreprises.

Ce processus comprend également des modules de formation et de développement des compétences au profit de ces lauréats, a ajouté Mme Ezzine, notant que le Festival « Talent Entrepreneurs » s’assigne également pour objectifs d’encourager la création d’entreprises, outre le développement et la pérennisation des jeunes entreprises.

Les partenaires de cette édition sont le Réseau Entreprendre Rabat et Dar Al Moukawil (Attijariwafa Bank).

Un appel à projet a été lancé sur les réseaux sociaux suite auquel le club a reçu plus d’une cinquantaine de projets. 15 projets ont été présélectionnés par la commission pour présenter leur entreprise devant le jury.

Le Rotary Club de Rabat a été créé en 1993. Le Rotary est une association d’acteurs locaux issus des milieux d’affaires, des milieux universitaires et des professions libérales qui se consacrent à l’action humanitaire et observent des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession ainsi que l’entente entre les peuples.