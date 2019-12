Les futures batteries des voitures électriques de BMW seront alimentées en cobalt marocain. ‘‘Le groupe BMW s’approvisionne en cobalt, une matière première essentielle pour la production de cellules, directement auprès des mines australiennes et marocaines’’, a déclaré le groupe allemand dans un communiqué.

Ce minerai sera remis au fabricant chinois de batteries CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) et au sud-coréen Samsung SDI. Pour rappel, le Royaume dispose de mines telles que Bouazzer au sud de Ouarzazate (Groupe Managem), gigantesque gisement avec une production annuelle de 2 000 tonnes et quelque 1 600 employés.