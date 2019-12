Une usine clandestine de fabrication de sacs en plastique interdits a été démantelée récemment à Cheraga aux environs de Tanger, par la commission provinciale mixte composée de la délégation du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie verte et numérique, la wilaya et la Gendarmerie Royale.

Selon un communiqué du ministère parvenu à Infomédiaire Maroc, l’opération a permis la saisie de 11,19 tonnes de produits en plastique, dont 4 tonnes de polyéthylène et 7,34 tonnes de sacs plastiques en produit fini, ainsi que trois appareils de fabrication de ces articles interdits.

Les autorités ont mis sous scellé les outils de production et ouvert une enquête judiciaire à cet effet, poursuit la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi assuré par le ministère, à travers ses délégations provinciales, des unités de production des sacs en plastique, des recettes et de la distribution de la matière première susceptible d’être utilisée dans la production des sacs plastiques interdits, d’après la même source