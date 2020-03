Smeia lance la BMW X5 xDrive45e iPerformance sur le marché Marocain :

Plus performante et encore plus efficiente : jusqu’à 87Km d’autonomie électrique en norme WLTP.

L’efficacité rencontre la suprématie : la gamme de motorisation de la nouvelle BMW X5 s’est élargie avec l’ajout d’une version Hybride Rechargeable. La nouvelle BMW X5 xDrive45e iPerformance combine le fameux moteur essence 6 cylindres en ligne spécifique avec la technologie BMW TwinPower Turbo et la toute dernière technologie BMW eDrive. Les progrès constants réalisés dans ce domaine ont permis d’augmenter la puissance du système à 394 ch, tout en offrant une autonomie électrique record et une réduction significative de la consommation de carburant et des niveaux de CO2 par rapport au modèle prédécesseur. Plus impressionnante que jamais, la deuxième génération du modèle Hybride

Rechargeable allie le plaisir de conduite purement électrique d’une voiture BMW iPerformance à la polyvalence typique d’un SAV. La nouvelle BMW X5 xDrive45e iPerformance offre ainsi des qualités optimisées en termes de dynamique de conduite et d’efficacité. Elle effectue le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, soit plus d’une seconde de moins que le modèle précédent. La vitesse maximale en roulant uniquement à l’électricité passe de 110 à 135 km/h. Son autonomie électriqueatteint les 87 Km, soit plus de 2 fois celle de son prédécesseur. La consommation de carburant combinée de la nouvelle BMW X5 xDrive45e iPerformance tombe à 1,2 /1,9 litres aux 100 Km, alors que les émissions de CO2 correspondantes sont maintenant de 27 à 44 g/Km.

Hautement améliorés, ces niveaux d’émissions et de consommation sont le résultat d’une toute nouvelle technologie de motorisation hybride. Sous son capot un moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres et 286 ch de la famille BMW

EfficientDynamics actuelle et de la dernière génération de la technologie BMW eDrive développant une puissance électrique de 113 ch, doté d’une batterie lithium-ion à capacité de stockage étendue à 24 kWh et une électronique de puissance perfectionnée pour une gestion intelligente de l’énergie confèrent au système Hybride Rechargeable de la BMW X5 xDrive45e iPerformance des performances uniques et un rendement impressionnant.

Lorsqu’ils travaillent de pair, moteur à combustion et moteur électrique transmettent toute leur puissance à une transmission Steptronic à 8 rapports de dernière génération, mais aussi au système intelligent de traction intégrale BMW xDrive. Les deux groupes motopropulseurs offrent des performances et un plaisir de conduite parfaitement sportif sur route.

Design extérieur, Esthétique et équipements à bord.

La version hybride de la BMW X5, retrouve les mêmes éléments esthétiques que la version thermique.

Le charisme de la BMW X5 xDrive45e iPerformance s’exprime à travers ses lignes puissantes et élégantes. Sa magnifique calandre double de forme légèrement hexagonale reprend les codes stylistiques typiques de BMW. Le design X affûté de ses projecteurs expressifs ne laisse planer aucun doute sur l’ ADN du modèle.

Équipée des dernières technologies qui conjuguent une sécurité accrue à un dynamisme exacerbé sur tous les terrains, la nouvelle BMW X5 xDrive45e iPerformance est équipée de série d’une suspension pneumatique à deux essieux et d’amortisseurs à commande électronique. Les systèmes de suspension disponibles en option pour le modèle hybride rechargeable comprennent une direction active intégrée.

De plus, nombreux sont les systèmes d’assistance à la conduite développés pour le SUV ainsi que de nombreux équipements optionnels pour améliorer le confort et l’ambiance intérieure luxueuse qui sont disponibles sur la nouvelle BMW X5 xDrive45e iPerformance.

Après le lancement des BMW 330e, 530e et 745e, Smeia lance la Nouvelle BMW X5 xDrive45e au Maroc.

Smeia a lancé pour la première fois au Maroc des voitures hybrides rechargeables de la gamme iPerformance au salon de l’Auto Expo en mai 2018, depuis trois modèles ont été commercialisés, la Série 530e et la Série 745e ainsi que la Série 330e.

Aujourd’hui le catalogue des voitures BMW Hybrides au Maroc s’enrichit avec l’ arrivée de la nouvelle BMW X5 xDrive45e, une version Hybride Rechargeable qui reprends les mêmes finitions et équipements que les versions thermiques, à savoir Lounge, Heritage, xLine et Pack M. La Nouvelle BMW X5 xDrive45e sera disponible dans tout le réseau Smeia BMW dès le 29 février 2020, à un prix démarrant à 850.000,00 DHS.