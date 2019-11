Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé, lundi, la finalisation de la production et le prochain coup d’envoi de son nouvel avion 737 MAX 10, qui devra effectuer son vol inaugural en 2020.

Ce nouvel appareil est le plus grand modèle de la famille MAX, capable de transporter jusqu’à 230 personnes et affiche le coût par siège-kilomètre le plus bas de tous les monocouloirs construits à ce jour, selon l’avionneur américain.

« A présent, cet avion va faire l’objet de vérifications de ses systèmes, ainsi que d’une campagne d’essais moteur avant son premier vol prévu l’année prochaine », a précisé Boeing dans un communiqué.

Selon la même source, le nouveau 737 MAX 10 a totalisé, à ce jour, 550 commandes de la part de plus de 20 clients à travers le monde.

L’annonce du coup d’envoi de ce nouvel appareil intervient deux semaines après que Boeing ait fait savoir qu’il tablait sur la levée de l’immobilisation, d’ici la mi-décembre prochain, du précédent modèle de la famille MAX, impliqué dans deux crash ayant fait 346 morts.

Suite à ces deux accidents survenus fin 2018 au large de l’Indonésie et début 2019 en Ethiopie, le MCAS, un système automatique qui devait empêcher l’avion de partir en piqué, a rapidement été pointé du doigt et tous les appareils 737-MAX ont été cloués au sol depuis la mi-mars dernier.

Le retour en service effectif du 737-MAX ne devrait cependant intervenir qu’au cours du premier trimestre 2020 en raison des « exigences de formation » des pilotes des compagnies aériennes.