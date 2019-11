Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Budapest, entre le Maroc et la Hongrie avec pour objectif de raffermir la coopération académique et la recherche scientifique en vue de renforcer leur contribution au développement économique et social des deux pays.

L’accord signé par le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, et le ministre hongrois de l’Innovation et de la technologie, Laszlo Palkovics, vise également à définir les mécanismes et les conditions à même d’approfondir la coopération académique dans les domaines prioritaires notamment l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Le mémorandum d’entente signé en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Hongrie, Karima Kabbaj, prévoit, en outre, la signature d’accords entre les universités des deux pays dans les domaines d’intérêt commun notamment la mise en place de programmes d’étude et de sessions de formation, l’enseignement de la langue et de la culture hongroise dans les établissements d’enseignement supérieurs marocains, et de la langue arabe et la culture marocaine dans les universités hongroises, le développement de programmes communs en matière de recherche scientifique et de transfert de technologie, outre l’encouragement de l’échange des enseignants et des étudiants chercheurs entre les deux pays.

Le Maroc s’engage, en vertu de ce mémorandum, d’accueillir entre 2020 et 2022, 35 étudiants hongrois bénéficiant de bourses pour une formation de dix mois en langue arabe dans les universités marocaines ainsi que dans d’autres spécialités durant un ou deux semestres, outre l’octroi de bourses pour les cycles de licence, de master et de doctorat dans toutes les filières.

Ce mémorandum d’entente, qui s’étale sur 3 ans, prévoit l’organisation en alternance chaque deux ans, d’un Forum académique dont la première édition sera tenue à Budapest, et la seconde à Rabat, ainsi que le lancement de projets communs dans le domaine de la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique liés à l’agriculture, l’énergie atomique, l’industrie automobile, la gestion des ressources hydriques, l’art et les technologies de l’information.

Les deux parties s’engagent, en vertu de ce mémorandum d’entente, à coopérer sur la base de l’égalité et du bénéfice mutuel afin d’échanger les résultats et protéger les droits de la propriété intellectuelle des recherches scientifiques réalisées conformément aux lois et aux systèmes en vigueur dans les deux pays.

La signature de cet accord intervient dans le cadre de la visite officielle qu’effectue une délégation marocaine conduite par le ministre délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Driss Ouaouicha, en Hongrie du 25 au 26 novembre, et qui comprend notamment des responsables du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des doyens, présidents et directeurs de plusieurs universités, facultés et instituts du Royaume.