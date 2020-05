Dans le cadre de son cycle de conférences “Échanger pour mieux comprendre”, la Fondation Attijariwafa bank organise une série de conférences en ligne pour décrypter les multiples retombées du Covid-19 sur notre pays.

Après l’évaluation des premiers impacts et enseignements de cette crise sanitaire sans précédent, sur les plans social et économique, la Fondation Attijariwafa bank met en ligne, à partir du Lundi 1er juin 2020 à 17 heures sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/user/attijariwafabankcom, une quatrième rencontre autour du thème « Covid-19 : la psyché des Marocains à l’épreuve du confinement », avec Dr. Hachem TYAL, Psychiatre et Psychanalyste, Nadia CHERKAOUI, Psychologue clinicienne et Murtada CALAMY, Journaliste et Chroniqueur, sous la modération de Hanane Harrath, Journaliste.