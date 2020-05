“Sans frilosité et sans état d’âme, nous avons à Essaouira et depuis un peu plus de 30 ans valorisé notre patrimoine et revisité notre histoire, en nous imprégnant de la profondeur et de la modernité des valeurs humanistes qui ont nourri et largement déterminé l’identité souirie. C’est cet héritage ancré dans la splendeur du site, dans son écologie, son arrière-pays, ses terroirs, sa gastronomie et l’universalité de ses diversités spirituelles, culturelles et artistiques qui donne toutes ses chances à la Cité des Alizés pour le Jour d’Après”

André Azoulay, Conseiller du Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador