Dans le cadre de son cycle de conférences “Échanger pour mieux comprendre”, la Fondation Attijariwafa bank organise une série de rencontres en ligne pour décrypter les multiples impacts du Covid-19 sur notre pays.

Après avoir traité de l’évaluation des impacts socioéconomiques, éducatifs et psychiques de cette crise sanitaire sans précédent, la Fondation Attijariwafa bank organise en direct, le Mardi 30 juin 2020 à 15 heures, une cinquième conférence autour du thème « Covid-19 et le choix de la vie : à la découverte d’une économie humaniste », avec Rajaa Mejjati Alami, Economiste et Sociologue ; Faouzi Skali, Anthropologue et Ecrivain ; et, Mustapha Laarissa, Professeur de philosophie à la Faculté des Lettres de Marrakech ; sous la modération de Mme Sara Rami, Journaliste et Animatrice Radio. Rendez-vous sur le lien suivant : https://www.youtube.com/user/attijariwafabankcom