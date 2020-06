BANK OF AFRICA a été désignée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en tant que “Most Active Partner Bank in Morocco in 2019” dans le cadre de son programme d’aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme).

Ce programme qui offre une vaste gamme de produits vise à promouvoir les échanges internationaux entre les pays d’opérations de la BERD en renforçant entre autres la capacité des banques locales à proposer un financement des échanges.

Cette nouvelle consécration confirme le soutien continu de BANK OF AFRICA aux entreprises marocaines actives dans le commerce international à travers les refinancements à court-terme des opérations libellées en devises. »