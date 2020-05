L’Institut national des conditions de vie au travail (INCVT) organise, jeudi prochain, une conférence à distance, sous le thème “Prévention de la propagation du Covid-19 dans les lieux de travail après la levée du confinement: quels scénarios?”.

Cette rencontre, qui sera tenue par visioconférence, est organisée en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle et connaîtra la participation des membres du conseil d’administration de l’INCVT, indique cet institut dans un communiqué.

L’INCVT est destiné à produire des informations utiles à la prévention des risques professionnels au Maroc. A ce titre, il rend publiques et de manière régulière les nouvelles données et résultats d’études portant sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, via l’édition de brochures et de documents audiovisuels et multimédias ou par l’organisation de colloques et de réunions destinés à faire avancer la réflexion et l’action relatives à ces questions.

L’INCVT est, de par la loi, un groupement d’intérêt public doté d’une personnalité morale et d’autonomie financière. Parmi ses membres fondateurs figurent l’État, représenté par 12 départements ministériels et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise.

Ils sont représentés au sein du conseil d’administration, qui décide de l’organisation et du fonctionnement de l’INCVT et orientent sa politique, élaborent sa stratégie et adoptent ses plans d’action.

La vocation essentielle de l’INCVT est de consacrer tous ses efforts à la promotion de la sécurité et la santé sur les lieux de travail.

En tant que tel, l’Institut étend son activité sur l’ensemble du territoire national, amplement convaincu que la prévention des risques professionnels servira de vecteur de croissance de l’économie et de la société.