The Oberoi, Marrakech a été élu comme l’une des meilleurs nouveaux hôtels au monde par Conde Nast Traveler USA et UK sur la prestigieuse Hot List 2020.

La Hot List présente les meilleurs des meilleurs hôtels et croisières ouverts chaque année. Cette année marque la 24ème édition de cette liste et 76 propriétés ont été choisies, parmi 400 prospects.

Chaque année, l’équipe des éditeurs et de rédacteurs de Conde Nast Traveler examinent des centaines d’hôtels qui ouvrent leurs portes, promettant toutes sortes de produits de l’industrie, des soins spa holistiques aux barmen rockstar à un accès sans précédent à certains des endroits les plus difficiles à atteindre au monde. La plupart de ces ouvertures sont parfaitement fines. Mais seulement une sélection de ce qu’ils appellent ‘‘HOT’’.

Les éditeurs ont passé du temps à vérifier des centaines de nouvelles propriétés, évaluant tout, de la puissance du Wi-Fi à la scène de la piscine sur le toit. En fin de compte, les hôtels et les croisières qui figurent sur cette liste sont les meilleurs des meilleurs ; les ouvertures qui repoussent les limites et proposent des vacances si exceptionnelles, soixante-seize ont fait la coupe cette année sur 400.

A propose de The Oberoi, Marrakech :

The Oberoi, Marrakech fait partie des hôtels et complexes Oberoi de renommée internationale et représente sa première propriété au Maroc, ayant ouvert avec succès en décembre 2019. L’inclusion dans Conde Nast Traveler USA/UK et la prestigieuse Hot List 2020 est le dernier ajout à la collection de récompenses de l’hôtel, en plus de “Hôtel de l’année” par le Gallivanter’s Guide Editor’s Choice Award et l’un des “The Best New Hotel” dans Travel + Leisure, États-Unis, It List 2020.

Parlant de la récente distinction pour The Oberoi, Marrakech, Fabien Gastinel, Directeur Général de The Oberoi, Marrakech, a déclaré: «Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’une des meilleures ouvertures de nouveaux hôtels au monde par Condé Nast Traveler. , US et UK… The Oberoi, Marrakech apporte une philosophie de service sans compromis au Maroc. Cette reconnaissance Internationale de Conde Nast Traveler, États-Unis et Royaume-Uni montre que nous avons toujours tenu la promesse de niveaux de service inégalés pour lesquels la marque Oberoi est reconnue dans le monde entier. Ce prix témoigne du travail acharné de toute l’équipe pour garantir que chaque expérience client soit vraiment mémorable. »