La galerie d’art L’Atelier 21 organise du 14 juillet au 15 août 2020, L’art pour l’espoir, une exposition collective qui réunit les œuvres de 27 artistes marocains qui ont accepté de dévoiler une part intime de leur vie au regard du public. Le thème de cette exposition est intimement lié à la crise sanitaire qui vampirise l’actualité depuis le mois de février.

« Tout mal auquel nous ne succombons pas est un bienfaiteur pour nous. ». C’est de cette phrase d’Emerson que s’est inspiré Nietzsche pour écrire, dans Le Crépuscule des idoles et tout en rompant avec le prédicat moral et communautariste de son prédécesseur : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Une phrase devenue une sorte d’adage populaire pour dire la résilience et l’espoir. Et il n’est plus éloquent, plus puissant espace de résilience et d’espoir que l’art en ces temps hébétés, étrangement suspendus, comme un deuil, deuil de nous-mêmes, du monde tel que nous le vivions, sur la peau duquel nous vivions et qui nous a été brusquement arraché.

Plus que jamais, dans cette épreuve que nous vivons tous de l’enfermement et de la peur face à la pandémie, nous avons besoin de ce que l’art crée de sens, de force et de beauté. Une beauté agissante qui éveille en nous ces sentiments dont nous pensions qu’ils ne pourraient plus prendre place avant longtemps : la joie, l’amour, l’émerveillement et oui, l’espoir. Et pourtant… Plus que jamais, nous avons besoin de cet espace sensible qui nous ramène à nous, nous enlève à la solitude dans la fascinante communion des souffles pris dans la même vague, le même ressac, le même silence inspirant expirant jusqu’au jaillissement.

L’art n’a jamais été aussi nécessaire. Il n’a jamais été aussi salvateur. Nous ne pouvions proposer une exposition collective sans tenir compte de la pandémie à laquelle fait face le monde. Cet ennemi invisible qui tue peut, dans une logique d’autodépassement, nous élever aussi face à l’adversité. C’est ce message de force, d’espoir, cette transcendance du réel, qui sous-tend la thématique de cette collective. Chaque artiste a été libre d’en saisir et d’en exprimer la teneur comme il le sent.

Une œuvre d’art n’est pas seulement un objet esthétique vecteur d’une émotion rétinienne et affective, mais aussi un acte de foi qui aide à vivre.

L’exposition L’art pour l’espoir rassemble 27 artistes marocains : Mohamed Abouelouakar, Saïd Afifi, Mo Baala, Fouad Bellamine, Saâd Ben Cheffaj, M’Barek Bouhchichi, Mustapha Boujemaoui, Mounat Charrat, Larbi Cherkaoui, Mohamed El baz, Bouchta El Hayani, Nabil El Makhloufi, Safaa Erruas, Mohamed Fariji, Hassan Hajjaj, Majida Khattari, Fouad Maazouz, Najia Mehadji, Mohamed Melehi, Houssein Miloudi, Lamia Naji, Mohamed Qannibou, Mehdi Qotbi, Abdelkébir Rabi’, Zakaria Ramhani, Yamou et Fatiha Zemmouri.