La Chambre des représentants et le Haut-commissariat au plan (HCP) ont signé, jeudi, un accord de coopération et de partenariat dans le domaine de la documentation des informations et des données et leur mise à la disposition du public, de manière à préserver la mémoire nationale.

Signé par le président de la Chambre, Habib El Malki et le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Hlimi, cet accord vise à institutionnaliser et renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine de la documentation et de la diffusion des informations, à développer les services fournis aux chercheurs et au public et à faciliter leur accès à distance, conformément aux dispositions de la loi n° 31.13 relative au droit d’accès à l’information, et dans le cadre du respect des dispositions de la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, indique vendredi un communiqué conjoint des deux institutions.

En vertu de cet accord, la Chambre met ses publications et documents publiés à la disposition du Centre national de documentation (CND) relevant du HCP et à celle du public, à travers une plateforme de dépôt électronique des établissements publics gérée par le centre, souligne la même source.

Par ailleurs, au terme de cet accord, la Chambre sera en mesure d’exploiter les bases de données et les portails gérés par ledit Centre, outre le portail électronique institutionnel des documents “e-dépôt.cnd.hcp.ma”, qui est une plateforme de collecte, de traitement, de publication et de mise à disposition du public pour toute fin utile, précise le communiqué.

Selon la même source, l’institution législative produit et dispose d’un important capital documentaire couvrant la vie parlementaire marocaine depuis l’indépendance et possède, également, un important capital de publications couvrant les prérogatives de la Chambre, ses missions et ses fonctions.

En outre, le CND apportera l’appui technique à la Chambre des représentants dans le domaine de l’exploitation des bases de données et des portails, à travers des stages dans le domaine de la documentation et des données, conclut le communiqué.