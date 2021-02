Revitaliser nos nombreux communs tels que notre démocratie, notre vie sociale et citoyenne, notre sens de la solidarité, la protection de notre environnement ou encore la justice sociale est une nécessité. Et nous avons encore tant d’autres ‘communs’…

Fidèle à sa culture du partage de la connaissance, HEM vous invite à assister à un moment fort d’introspection, de réflexion, et organise ainsi une conférence en ligne sous le thème « Quels communs pour nos archipels ? » et s’inscrivant dans le cadre des « Dialogues en humanité ».

Pour rappel, les « Dialogues en humanité » constituent un évènement international, créé à Lyon en 2003, autour de la question humaine en tant que telle et ce, dans le but de réunir les savoirs de tous peuples pour lutter contre l’impuissance et l’indifférence ainsi que pour proposer des voies inspirantes pour notre humanité. Tout en regroupant, sans artifices ni obligations, des personnes issues du monde politique, du monde de l’entreprise ou associatif, des intellectuels, des scientifiques, des artistes ou encore tout citoyen curieux, la volonté des « Dialogues en humanité » est d’essayer de répondre collégialement à 7 questions, 7 défis pour construire un monde meilleur :

1. La paix : Face à la logique de guerre, construisons des logiques de paix ;

2. La solidarité : Face à la misère et à la pauvreté, établissons des logiques de solidarité ;

3. La démocratie : Face au déficit démocratique, créons une haute qualité démocratique ;

4. La rencontre des cultures : Face au choc des civilisations, envisageons le dialogue des cultures ;

5. L’humanisation de l’humain : Face à notre propre inhumanité, apprenons à grandir en humanité ;

6. La révolution du vivant : Face à une technique sans conscience, comment responsabiliser et donner davantage de sens à la science ?

7. L’écologie : Face au défi écologique, construisons un nouvel art de vivre.

Organisée par HEM en direct sur Teams LIVE Mercredi 17 Février 2021 à 18h, cette conférence, aspirant à réfléchir, ensemble, à un autre monde sera dotée d’un panel de très haut niveau et verra ainsi la participation exceptionnelle de :