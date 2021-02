L’arbitre internationale marocain Zoheir Slami et aussi dirigeant et joueur expérimenté en plus d’être entraineur international, a réussi à se classer deuxième au championnat d’échecs en ligne dans la catégorie plus de 50 ans, organisé du 1er au 5 février 2021 sur la plate-forme tornelo par la Confédération Africaine des Echecs.

Ce championnat s’est déroulé au système toute rondes en 9 rondes et Zoheir Slami était le seul représentant du Royaume dans tout le championnat qui comptait 5 catégories en tout.

La pandémie qui sévit dans le monde depuis plus d’un an n’a pas empêché l’organisation des compétitions vu que celles-ci peuvent l’être en ligne et les instances internationales ont édicté de nouvelles règles et mis en place des moyens techniques spéciaux pour assurer leur déroulement dans les meilleurs conditions en évitant entre autres les mauvaises pratiques que connait le jeu en ligne et notamment la triche.