Le Salon des Etudes en France, organisé durant les 10 précédentes années en présentiel à Casablanca se positionne comme le plus grand salon au monde (hors France) dédié à l’enseignement supérieur français.

Cette année, malgré le contexte sanitaire, le Salon des études en France innove et se transforme en salon virtuel afin de donner aux élèves, étudiants et parents de rentrer en contact avec les établissements français sans se déplacer.

Il s’agit d’une occasion unique pour discuter avec les grandes écoles en direct, s’informer sur leur cursus et formation et entamer la procédure de candidature dans ces établissements supérieurs de haut niveau.

Le SEF a réuni pour l’occasion plus de 100 établissements français et prévoit de réunir environ 10 000 visiteurs pendant les deux jours du salon. Les élèves, étudiants et parents pourront circuler entre les stands pour rentrer en contact avec les exposants. Ils auront également l’occasion d’assister à plusieurs conférences autour de l’orientation, les études en France, la vie en France et les démarches administratives.

Cette 11ème édition du Salon des Études en France propose : De renforcer les capacités d’orientation en proposant des ateliers animés par des professionnels de l’orientation

D’offrir un panorama représentatif de l’enseignement supérieur Français en présentant des universités, écoles d’architecture, écoles d’ingénieur et de commerce, écoles d’art, écoles spécialisées, etc… Via des conférences en live.