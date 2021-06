Le communiqué publié samedi dernier par le gouvernement concernant le pass sanitaire est clair : ‘‘En application des recommandations du comité scientifique, le gouvernement a mis en place un pass vaccinal que les personnes ayant reçu les deux doses de vaccin contre le Covid-19 peuvent télécharger, à partir du lundi 7 juin, sur le site www.liqahcorona.ma. Ce pass vaccinal est un document officiel, sécurisé et reconnu par les autorités, qui permet à son détenteur, sans nul besoin de document supplémentaire, d’effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire national sans restriction, de circuler au-delà de 23 heures et de voyager à l’étranger’’.

Et vu que le communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger annonce que les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, les marocains et les résidents au Maroc vaccinés peuvent donc voyager librement à l’étranger à compter du 15 juin, tout en prenant en considération les mesures sanitaires requises par les pays de destination.

Et concernant les personnes non vaccinées, l’autorisation de quitter le territoire reste obligatoire.