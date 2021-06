Leader mondial du mobilier et de la décoration, IKEA a annoncé aujourd’hui l’ouverture prochaine de son deuxième grand magasin au Royaume. La mise en place de ce nouveau magasin représente un investissement de près de 400 millions de dirhams, qui ne manquera pas de dynamiser davantage l’économie de la région Nord du Maroc.

En effet, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît un bel essor économique et social, notamment grâce au complexe industrialo-portuaire Tanger Med, leader en Méditerranée et en Afrique, et démontre au quotidien un important potentiel de développement. Afin d’accompagner les milliers de ménages attirés chaque année par la région, IKEA a choisi d’y implanter son second grand magasin marocain. Cette ouverture, prévue pour Juin 2022, s’inscrit dans la continuité du plan de développement de la marque ces 5 dernières années qui a permis le lancement, en plus du grand magasin de Zenata, de trois IKEA pop-ups, dont un au Nord, ainsi que le nouveau format de magasin au Morocco Mall de Casablanca et le site de e-commerce.

Situé au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones , ce nouveau magasin permettra d’apporter toute l’expérience unique IKEA à une nouvelle clientèle, tout en créant 500 emplois directs et 1000 emplois indirects dans la région.

D’une superficie de 16 100 m2, le magasin comprendra un showroom de 3700 m2, un market hall de 3450 m2 et le premier restaurant avec terrasse de IKEA, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Il offrira également un espace d’exposition extérieur unique dans l’univers IKEA et au Maroc, sous forme de verrière sur 500 m2, qui abritera la gamme de mobilier d’extérieur tout au long de l’année.

Ainsi le nouveau magasin apportera l’expérience IKEA complète dans la région, pour le bonheur des familles. Il participera à proposer à ses clients les dernières solutions d’ameublement à des prix bas, qui seront accessibles à une majorité de Marocains.

A ce sujet, Marino Maganto, P-DG de SYH Morocco, a précisé : « Depuis notre arrivée au Maroc, nous avons investi près de 75 millions de dirhams dans la baisse des prix de plus de 1300 produits. A titre d’exemple, le prix du lit banquette HEMNES a baissé de 25%, celui du canapé KLIPPAN de 29% et enfin le prix de l’étagère KALLAX qui a baissé de 44% entre les années 2016 et 2021. Nous restons fortement engagés à poursuivre cette dynamique pour permettre au plus grand nombre d’accéder à nos produits, et le magasin de Tetouan est un nouveau pas vers cette direction car il nous permettra d’améliorer notre économie d’échelle et en faire bénéficier les consommateurs ».

A l’instar du magasin IKEA de Zenata, le nouveau magasin est conçu dans une démarche intégrant le respect de l’environnement et le développement durable comme priorités. Ainsi, différents systèmes sont adoptés afin de réduire considérablement l’empreinte carbone du magasin et optimiser ses besoins en énergie, notamment via l’utilisation d’un éclairage à base de LED, des systèmes de collecte des eaux de pluie et des zones de recyclage dédiées.

En ce qui concerne les collaborateurs du nouveau magasin, ils bénéficieront des mêmes avantages que leurs collègues travaillant déjà pour IKEA au Maroc, à savoir un contrat permanent avec un niveau de rémunération supérieur aux moyennes du marché, ainsi que des avantages complets, y compris une couverture médicale, une retraite et le transport ainsi qu’une formation continue et de grandes opportunités d’évolution. IKEA explore la possibilité de transférer le centre de relation client de tous les marchés du groupe à Tétouan, et y créer une nouvelle unité logistique centralisée. Il est à rappeler que IKEA applique une politique de recrutement basée sur l’égalité des chances, et réserve 10% des postes aux collaborateurs à mobilité réduite.

A ce propos, Marino Maganto a déclaré : “Lorsque nous avons ouvert notre premier magasin à Zenata, nous avions déjà affirmé notre engagement dans le Royaume sur le long terme. Entre-temps, nous avons lancé des IKEA pop-ups, dont un justement dans la région Nord du Maroc , et aussi notre nouveau format de magasin au Morocco Mall. Aujourd’hui, nous continuons à concrétiser notre ambition pour le Maroc avec un nouvel investissement qui, nous en sommes convaincus, permettra d’apporter l’expérience IKEA au plus grand nombre dans la région.”

Fondée en 1943, IKEA propose des meubles de maison bien conçus, fonctionnels et abordables, de bonne qualité, fabriqués avec soins, respectueux de l’environnement et adaptés aux besoins des clients. De nombreuses entreprises travaillent sous la marque IKEA, partageant les mêmes valeurs: « améliorer le quotidien du plus grand nombre ». IKEA au Maroc fait partie du groupe Koweitien AL-HOMAIZI, qui exploite la marque IKEA au Kuwait, en Jordanie et au Maroc.