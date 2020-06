A l’image de l’ensemble de ses auctions réalisées dans le passé, la maison de vente tangéroise MAZAD & ART nous dévoile encore une fois son côté solidaire à travers, cette fois, une vente aux enchères dont l’intégralité des fonds récoltés sera versée au fonds Covid, la vente qui se tient à l’hôtel Hilton Tanger et initialement prévue pour fin juin 2020 se voit décaler de quelques jours eu égards le prolongement de l’état d’urgence sanitaire annoncé récemment.

Une vente caritative, certes mais une vente riche et variée caractérisée par la présence de l’ensemble des peintres marocains qui font la scène artistique nationale : Mahi BINEBINE, Mohamed MELEHI, Najoua El Hitmi, Chad Belouahed, Houda Terjuman, Mohamed Jaamati, Bouzaid Bouabid, Gueddali Abderrafie, Hassan Echair, Hiba Khamlichi, Abderrahim Yamou, Khadija Tnana, Mustapha Belkadi, Zakaria Ramhani, Yasmina Alaoui, Faissal Benkirane…

En tout, ce sont plus d’une soixantaine d’œuvres qui passeront sous le marteau de maitre Chokri Bentaouit, pour la bonne cause et pour concrétiser l’apport de nos artistes à la cause nationale.