Niché au cœur de somptueux jardins embaumés du parfum de 100 000 roses, Mandarin Oriental, Marrakech offre le décor rêvé pour un séjour en famille ou entre amis pendant le mois sacré de Ramadan. Tarifs exclusifs aux résidents marocains, Ftour et Shour dans l’intimité de la Villa, remises au Spa, accès au kids club et bien plus encore à découvrir avec les offres Résidents Marocains disponibles jusqu’au 13 Mai 2020.

Les résidents Marocains bénéficient d’offres exceptionnelles pour profiter au mieux du cadre idyllique du Resort et découvrir toute la splendeur de ses lieux. Ces derniers peuvent profiter d’un tarif exclusif offrant 50% de remise sur la deuxième nuit en villa ou en suite. Ces offres d’exception sont accompagnées d’une remise de 20 % sur tous les soins du Spa, du Ftour et Shour incluent et de l’accès libre à notre Kasbah Kids Club.

Partage, convivialité, générosité et bien-être sont autant de valeurs essentielles au Ftour et

partagées par Mandarin Oriental, Marrakech et le Shirvan Café Métisse ; offrant à ses convives une expérience complète combinant gastronomie et ambiance chaleureuse dans une atmosphère ramadanesque dans l’air du temps.

Les plaisirs gourmands de Ramadan :

Au coucher du soleil, les Chefs se hâtent à la concoction de mets marocains et orientaux

délicieusement créatifs. Le Chef étoilé Akrame se téléporte encore une fois à Marrakech ; le

temps d’enchanter la Médina voisine, avec ses parfums envoûtants d’Orient mais aussi

d’Europe et d’Asie.

Au menu du Ftour, on trouvera à la fois un petit tartare de thon rouge qui rappelle

inévitablement la gastronomie extrême orientale, des Falafales et Kebbah libanais ou encore des huitres façon Chermoullah, qui fleurent bon le Ras El Hanout, l’Harissa, le Zkhoug, le Chimichurri. A la carte également, une Pastilla de homard, en forme de liaison amoureuse entre les gastronomies marocaines et françaises, ou encore une magnifique épaule d’agneau à partager, confite en croute de lait.

Sans aucun doute, le sens du partage habite l’expérience culinaire ramadanesque au Mandarin Oriental, Marrakech. Pour accompagner ces plats d’exception, le chef a prévu quelques fusions végétariennes qui transportent les convives dans une capitale orientale où cohabitent des parfums de légumes, d’épices et de fleurs, à commencer par le mythique chou-fleur rôti au tahini et à la fleur d’oranger.

Un Ftour où se mélangent textures, saveurs et parfums du Maroc traditionnel avec celles de l’Occident, saupoudré de légères notes d’Asie. Comme une invitation au voyage à travers le monde.

A l’aube, lors du repas du Shour, des gourmandises marocaines traditionnels et des mets

orientaux et méditerranéens seront disponibles pour permettre aux convives de se revigorer avant de se laisser aller à une nouvelle journée de jeûne.

Offre Ramadan- Résidents Marocains.

Valable du 12 Avril au 13 Mai 2021 pour toute réservation d’un séjour de deux nuits

minimums.

Cette offre comprend :

• 25% de remise sur les tarifs standards

• 50% de remise sur la deuxième nuit de votre séjour

• Ftour & Shour pour les résidents de l’hôtel durant le mois de Ramadan

• 20% de remise sur tous les soins du spa

• L’accès gratuit au club Kids Kasbah

• Parking gratuit

• Accès Internet haut débit

Renseignements et réservations au +212 5 24 29 88 88 ou sur momrk [email protected]

Ouvertures des restaurants et du Spa pendant le mois de Ramadan :

– Le Spa Mandarin Oriental, Marrakech est ouvert tous les jours de 11h à 18h. La salle de

fitness est ouverte de 9h à 18h.

– Le restaurant Pool Garden est ouvert pour le déjeuner et Day Pass.

Day Pass Pool Garden : 750 MAD / Personne incluant déjeuner trois plats et accès piscine.

Wellday Pass : 850 MAD / Personne incluant déjeuner deux plats, un massage de 30 min, et accès aux piscines du Resort et du Spa.

– Les restaurants Shirvan Café Métisse et Ling Ling ferment tout au long du mois de

Ramadan.