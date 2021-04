– Une journée de démonstration des nouvelles variétés des céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux sera organisée lundi prochain au domaine expérimental de Douyet (Province de Moulay Yaacoub), sous le thème ’’les variétés INRA des grandes cultures : Des technologies agricoles novatrices pour l’essor des filières des céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux’’.

– Une rencontre aura lieu, jeudi à Casablanca, sur le thème de la démocratie participative pour une ville durable , à l’initiative de l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, Section Ben Msik (AESVT).

– Le poète marocain Omar Raji est arrivé 5ème au concours “Prince des poètes” dont la 9ème édition a pris fin, mardi soir, à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

– Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) s’est penché, dans sa dernière publication mensuelle “Maroc Conjoncture”, sur la “Crise sanitaire et le climat social” selon plusieurs axes.

– Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître , consacrant une large place au conseil des ministres présidé, le 11 février 2021 au Palais Royal à Fès, par le Roi Mohammed VI, ainsi qu’à la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis.

– Un Néerlandais de 58 ans, soupçonné d’avoir dérobé l’année dernière deux toiles de Vincent van Gogh et de Frans Hals dans des musées des Pays-Bas, a été interpellé, mardi, a annoncé la police locale.

– Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale a annoncé, mardi, le lancement, au marché solidaire de Casablanca, d’une opération pilote pour la promotion du tapis tribal de la région de Taznakht avec une expo-vente qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré de Ramadan.

– Dans le cadre de son émission hebdomadaire “Les Mardis du PCNS”, le Policy Center for the New South organise un nouvel épisode, mardi 6 avril 2021 à 17h30 , sous le thème : ” Relance économique et campagne de vaccination au Maroc”.

– Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feue Hajja El Hamdaouia, décédée lundi à l’âge de 91 ans.