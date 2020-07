Après la réouverture de ses restaurants et Spa le jeudi 2 juillet 2020, Mandarin Oriental, Marrakech est ravi d’annoncer la réouverture de ses Suites et Villas le lundi 27 juillet 2020 en proposant des offres exclusives.

Situé à 10 minutes de la Médina, ce resort moderne et élégant, entouré d’un majestueux jardin de 20 hectares orné de 100 000 roses parfumées propose 54 villas luxueuses inspirées d’influences arabo-andalouses et berbère.

Les 54 villas disposent d’un jardin et d’une piscine privée, d’un jacuzzi extérieur, d’un espace ombragé pour les repas et d’un autre pour les bains de soleil.

Célébrer l’été à Marrakech avec l’offre Staycation.

Le Staycation par M.O offre l’occasion de redécouvrir Marrakech lors d’un court séjour. Cette offre comprend un crédit à valoir dans le Resort, l’arrivée anticipée et le départ tardif, le petit-déjeuner quotidien servi au restaurant Pool Garden ou dans l’intimité des villas.

Profiter davantage de la ville rouge avec l’offre Une Nuit de Plus.

Les hôtes qui réservent au moins deux nuitées consécutives entre le 27 juillet et le 30 septembre 2020 peuvent gracieusement étendre leur séjour avec une troisième nuit offerte.

Une journée en douceur – Les Villa-cation.

Le temps d’une journée, les villas du Mandarin Oriental, Marrakech invitent à la détente et à la relaxation en famille ou entre amis. Piscine privée, jacuzzi et solarium sont à la disposition des convives de 11h à 19h. Un déjeuner sélectionné à partir des cartes des restaurants est également servi dans l’intimité de la villa.

Où chaque goût est inoubliable – Les restaurants.

Les convives du Mandarin Oriental, Marrakech apprécieront une variété de restaurants et de bars proposant une gamme diversifiée de cuisines du monde. À côté de la piscine principale, le Pool Garden offre un environnement extérieur rafraîchissant pour profiter d’une sélection de plats sains préparés avec des produits locaux. Ling Ling propose une liste de cocktails innovante et des plats cantonais magnifiquement préparés.

Inspiré à la fois de l’héritage oriental et des traditions marocaines- Le Spa.

Le Spa du Mandarin Oriental, Marrakech est un environnement unique avec de vastes suites spa avec terrasses privées et jardins conçus pour les soins en plein air. Le Spa comprend également une piscine intérieure chauffée, un centre de fitness et un studio de yoga, ainsi que des salons de coiffure et de beauté.