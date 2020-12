Une faculté polytechnique verra le jour prochainement à Boujdour et une autre à Tarfaya dans le cadre du projet de noyau universitaire en cours de déploiement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a annoncé jeudi le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Ould Errachid, qui intervenait au conseil d’administration de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra tenu à Boujdour, a indiqué que les travaux de construction de la faculté polytechnique de Boujdour seront lancés en 2021.

Il a révélé que le conseil de la région a mobilisé une enveloppe de 120 millions de dhs pour la réalisation du noyau universitaire de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, alors que celle du ministère en charge de l’Enseignement supérieur est estimée à 400 millions de dhs.

Au cours de cette réunion, présidée par le secrétaire général du département de l’Education nationale, Youssef Belqasmi, Ouled Errachid a précisé que cette contribution financière du conseil régional concerne la faculté polytechnique de Boujdour, la faculté polytechnique de Tarfaya, la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune et la faculté d’Es-Smara qui est déjà opérationnelle.

Il a ajouté que l’effort financier et l’implication du conseil régional ont permis de renforcer l’offre de formation et d’éducation dans la région, dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré de développement de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le conseil d’administration de l’AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra a été marqué par la présentation des rapports des commissions des affaires éducatives, des ressources humaines et des affaires administratives et de gouvernance, de la coordination avec le secteur de l’enseignement supérieur, de la coordination avec le secteur de la formation professionnelle, et de la commission des affaires financières et économiques.

Le directeur de l’AREF, Mbarak El Hansali, a fait un rapport détaillé devant les membres du conseil d’administration sur le projet de plan régional de mise en œuvre de la loi-cadre relative à l’éducation, la formation et la recherche scientifique, le projet d’action régional pluriannuel 2021-2023, le projet de programme d’actions et de budget 2021, ainsi que le projet du règlement intérieur type des établissements de l’éducation et de l’enseignement publics.