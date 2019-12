‘‘La construction de la faculté de médecine à Laâyoune est un rêve que nous caressions depuis longtemps. Ce projet de nouvelle génération représente une aubaine pour les jeunes d’une région censée devenir un pôle économique pionnier à l’échelle nationale et régionale et une plaque tournante pour les échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique Subsaharienne. D’autant plus que ce type d’infrastructures pédagogiques phares donnera un coup d’accélérateur aux efforts consentis par les diverses parties en vue de renforcer l’offre éducative et de formation au niveau de Laâyoune-Sakia El Hamra’’

Sidi Hamdi Ould Errachid, Président du Conseil de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra