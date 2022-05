Omar Bounjou a fait valoir ses droits à la retraite après plus de 34 ans passés chez Attijariwafa bank. Les membres du Conseil d’administration de la banque ont chaleureusement remercié Omar Bounjou pour sa contribution au développement d’Attijariwafa bank.

Par ailleurs, le Conseil a également approuvé les aménagements apportés aux instances de gouvernance d’Attijariwafa bank, au service des ambitions de transformation et de croissance du Groupe, portées par le Plan Stratégique (ambitions 2025 et le Plan Stratégique IT25.

Dans ce cadre, le Conseil a approuvé la nomination de Monsieur Hassan Bertal en qualité de Directeur Général Délégué et membre du Comité Exécutif, en charge du Pôle Banque de Détail Maroc et Europe, en remplacement de Omar Bounjou, ainsi que la nomination de deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués, El Hassane El Bedraoui, Responsable du Pôle Transformation, Innovation, Technologies et Opérations, et Youssef Rouissi, Responsable du Pôle Corporate & Investment Banking et les a confirmés en tant que membres du Comité Exécutif.

Le Conseil a également confirmé Ismail Douiri, Responsable du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financements Spécialisées, et Talal El Bellaj, Responsable du Pôle Gestion Globale des Risques Groupe, en qualité de Directeurs Généraux Délégués et de membres du Comité Exécutif.