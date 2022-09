Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a annoncé, mercredi à Dakhla, la tenue imminente d’une réunion ministérielle des pays qui ont ouvert des consulats dans les provinces du sud du Royaume.

« Nous allons œuvrer durant les prochains mois pour la tenue d’une réunion, que ce soit à Laâyoune ou à Dakhla, en présence tous les pays ayant ouvert des consulats dans les provinces du sud, pour confirmer cette dynamique et créer une plus grande coordination entre ces Etats », a indiqué Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue capverdien, Rui Alberto De Figueiredo Soares, tenu à l’issue de l’inauguration à Dakhla d’un consulat général de la République de Cabo Verde.

Cette initiative, a ajouté Bourita, s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de la dynamique d’ouverture des consulats, que le Roi Mohammed VI a souligné dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, suivant l’évolution positive que connaît la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le fait qu’ »environ 40% des Etats africains ont ouvert des consulats à Laâyoune et à Dakhla », comme l’a affirmé le Roi, reflète l’orientation générale au sein du continent africain à soutenir l’intégrité territoriale du Maroc et ses droits légitimes sur cette partie de son territoire, a-t-il relevé.

Bourita et le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, ont présidé mercredi à Dakhla la cérémonie d’ouverture du consulat général de la République de Cabo Verde, qui marque ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.