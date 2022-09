Sous la Présidence du Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf « FRMG » organise la 17ème édition de la Coupe du Trône sur le parcours du Mazagan Beach & Golf Resort du 5 au 10 septembre prochain.

Après deux années d’interruption liée au COVID-19, la Coupe du Trône fait donc son retour sur la scène sportive nationale. Golfeuses et golfeurs amateurs auront à cœur de défendre en équipe les couleurs de leurs clubs, une opportunité pour la FRMG d’évaluer le niveau de jeu en général et plus particulièrement l’évolution de la pépinière des joueurs nationaux.

Cette édition verra sans doute l’éclosion de nouveaux talents, fruits de l’ambitieux programme de développement de la Fédération Royale Marocaine de Golf qui, sous la vision du Prince Moulay Rachid place le développement de la pratique du golf, la formation et l’accessibilité au haut niveau comme priorités majeures.

« Au fil des éditions, la Coupe du Trône est devenue un rendez-vous incontournable. Les meilleures équipes sont composées de jeunes golfeuses et golfeurs formés dans les écoles et académies des clubs du Royaume. Cela représente en soi un des enjeux principaux de cette compétition pour la fédération qui est d’encourager le développement de structures d’enseignement de golf. La Coupe du Trône est aussi l’occasion pour les responsables du Haut Niveau Fédéral de voir évoluer les meilleurs joueuses et joueurs amateurs du Maroc aussi bien individuellement que par équipes » explique Jalil Benazzouz Président de la Commission Sportive de la FRMG

17 équipes étaient initialement inscrites mais seules les 12 meilleures seront en lice pour succéder au Palm Golf Casablanca, tenant du titre.

« Toutes les composantes du Team Palm Golf Casablanca sont très impatientes à l’idée de pouvoir enfin défendre leur titre chèrement acquis en 2019. En notre qualité de tenants du titre, nous ne pouvons avoir d’autres objectifs que de remporter la Coupe du Trône pour la deuxième fois consécutive afin de marquer définitivement les esprits, entrer dans l’histoire et prouver que notre victoire en 2019 n’était pas le fruit du hasard » affirme Majid Bennis, capitaine d’équipe Palm Golf Casablanca.

Depuis sa création, la Coupe du Trône représente un événement phare dans le calendrier de la Fédération Royale Marocaine de Golf et se déroule dans un climat empreint de fair-play, de respect, de convivialité, de compétition et d’esprit d’équipe par les différents clubs engagés.