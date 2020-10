Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu ce mercredi à Rome, des entretiens avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, axés notamment sur la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer.

Ces entretiens ont porté sur l’évolution des relations bilatérales qui ont été hissées au rang de “Partenariat Stratégique Multidimensionnel” signé en novembre 2019.

Les deux ministres se sont, de même, concertés sur les moyens à même de consolider la coopération dans les domaines culturel et scientifique, outre des questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la question libyenne.

Les entretiens s’inscrivent dans le cadre de la visite officielle qu’effectue Bourita à Rome à l’invitation de son homologue italien.