L’international français Hatem Ben Arfa s’est engagé, mercredi, avec les Girondins de Bordeaux, a annoncé son nouveau club. “Le talentueux milieu offensif a choisi de porter la tunique au Scapulaire frappée du n°8”, écrit Bordeaux dans un communiqué. Le joueur (33 ans), qui était libre de tout contrat, s’est engagé avec le club jusqu’à la fin de la saison, après avoir passé l’ensemble des examens médicaux, précise-t-on.

Créateur, dribbleur, instinctif, explosif, Hatem Ben Arfa possède un talent au-dessus de la moyenne. Capable de faire basculer un match à lui seul, il sait également faire briller ses coéquipiers. A 33 ans, il est aussi un joueur d’expérience. Il compte plus de 400 matches professionnels dont 210 matches de L1, 49 sur la scène européenne mais aussi 15 sélections internationales, se félicitent les Girondins.

Après avoir débuté le football dans des clubs de la région parisienne, Ben Arfa effectue sa préformation à l’INF Clairefontaine, avant de rejoindre le centre de formation de Lyon à l’âge de 15 ans et fait ses classes. Il évolue également avec toutes les équipes de jeunes au niveau international.

Le milieu offensif débute en Ligue 1 le 6 août 2004. Durant quatre saisons, sous le maillot de l’OL, il progresse et gagne du temps de jeu mais aussi des titres. Il est champion de France à quatre reprises (2005, 2006, 2007 et 2008) et remporte trois Trophées des Champions (2005, 2006, 2007).

Le joueur s’engage ensuite à l’Olympique de Marseille et passe deux saisons dans la cité phocéenne où il remporte de nouveaux titres avant de tenter sa chance à l’étranger notamment avec Newcastle United avant de choisir de revenir en France.

Il signe la meilleure saison de sa carrière à Nice lors de la saison 2015-2016 avec 17 buts et 6 passes décisives et s’engage ensuite au Paris SG puis à Rennes.

En une saison, il aide le club breton à dérocher la Coupe de France 2019 face au PSG. Enfin, l’an passé, il découvre la Liga espagnole sous le maillot de Valladolid. Arrivé en janvier, il dispute cinq rencontres.